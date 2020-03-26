Bakan Varank'tan kredilerde faiz desteği açıklaması

Bakan Varank'ın konuşmasından başlıklar

“TÜBİTAK'a teslim edilmesi gereken tüm proje raporlarının teslim tarihlerini 3 ay kadar erteledik.”

“Kovid-19'un teşhis ve tedavisinde kullanılacak ürünlere, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlara, hastalığın önlenmesinde etkili koruyucu ürünleri geliştiren Ar-Ge projelerine, salgının doğrudan veya dolaylı sonuçlarına etki edebilecek bilişim uygulamalarına hızlıca destek vereceğiz.”

“TÜBİTAK COVID-19 portalını bugün itibariyle devreye aldık.”

“Fırsatçılık yaptığı tespit edilen firmalar, bundan sonra hiçbir şekilde bakanlığımızın desteklerinden yararlanamayacaklar.”