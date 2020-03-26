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Bakan Varank'tan kredilerde faiz desteği açıklaması

Bakan Varank'tan kredilerde faiz desteği açıklaması
Bakan Varank'tan kredilerde faiz desteği açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Mevcut uygulamada firmalar, bankalara yaptıkları kredi geri ödemelerinde aksama olması durumunda faiz desteğinden yararlanamıyorlardı. Aldığımız yeni kararla bu dönemde bankalara karşı yükümlülüğünü yerine getiremeyen firmalar için bu kuralı askıya alıyoruz" dedi.

Bakan Varank'ın konuşmasından başlıklar 

 “TÜBİTAK'a teslim edilmesi gereken tüm proje raporlarının teslim tarihlerini 3 ay kadar erteledik.”

“Kovid-19'un teşhis ve tedavisinde kullanılacak ürünlere, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlara, hastalığın önlenmesinde etkili koruyucu ürünleri geliştiren Ar-Ge projelerine, salgının doğrudan veya dolaylı sonuçlarına etki edebilecek bilişim uygulamalarına hızlıca destek vereceğiz.”

“TÜBİTAK COVID-19 portalını bugün itibariyle devreye aldık.”

“Fırsatçılık yaptığı tespit edilen firmalar, bundan sonra hiçbir şekilde bakanlığımızın desteklerinden yararlanamayacaklar.”

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