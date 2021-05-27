Bakan Varank'tan muhalefete tepki

Bakan Varank'ın konuşmasından satır başları

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye'de siyaseten bir başarı elde edemeyen muhalefet, bir sokak kabadayısının hezeyanlarından medet umar hale gelmiş."

"Türkiye'nin suç örgütleriyle kol kola girmiş, çetelerle ağız birlikteliği yapan bir muhalefetle kaybedecek tek bir dakikası bile yoktur."

"Cep telefonu yenileme merkezleri için standardı belirledik. Standardımız Ticaret Bakanlığı ve sektör temsilcilerinin katkılarıyla hazırlanarak yürürlüğe girdi ve belgelendirme işlemlerine başladık."

"(Cep telefonu yenileme merkezlerinde belgelendirme) Ürün yenileme alanındaki bu ilk standart, ülkemizde her türlü kullanılmış elektrik-elektronik ürünün ekonomiye tekrar kazandırılmasının yolunu açacak."

