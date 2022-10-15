İhlas Haber Ajansı

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Bakan Yanık: '1 milyar 867 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık'

Bakan Yanık: '1 milyar 867 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık'
Bakan Yanık: '1 milyar 867 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 867 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

Bakan Derya Yanık, sosyal hizmet modellerini kurgularken her alanda aile birliğini öncelediklerini vurgulayarak, “Bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerimizi aileleri yanında desteklemek öncelikli hedefimiz. Bu kapsamda engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006 yılında başlatılan Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı destekliyoruz" dedi.

Oğuzhan Halil Özbek
 

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