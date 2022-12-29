Bakan Yanık: '3 milyon hanemize 3,8 milyar lira tutarında ödeme yapacağız'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Ocak ayının ilk haftası yapılacak Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek bugün hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını bildirdi. Yanık, Türkiye Aile Destek Programı çerçevesinde 3 milyon haneye 2,9 milyar lira, "Çocuk Desteği Bileşeni" çerçevesinde 2,2 milyon haneye 919 milyon lira olmak üzere toplam 3 milyon haneye 3,8 milyar lira tutarında ödeme yapacaklarını kaydetti. Böylece Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri çerçevesinde yıl sonuna kadar 3 milyon tekil haneye aktardıkları toplam destek tutarının 13 milyar lirayı aşmış olacağını ifade eden Yanık, "Ayrıca, yıl sonuna kadar Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri çerçevesinde çocuk bileşeni ile toplam 5,6 milyon çocuğumuz için 2,6 milyar lira ödeme gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Huzeyfe Tarık Yaman

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