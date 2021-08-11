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Bakan Yanık açıkladı! 169 milyon 165 bin TL SED ödemeleri başlıyor

Bakan Yanık açıkladı! 169 milyon 165 bin TL SED ödemeleri başlıyor
Bakan Yanık açıkladı! 169 milyon 165 bin TL SED ödemeleri başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacağını duyurdu.

Çocukların öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesinden hareketle ihtiyaç sahibi ailelere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından SED yardımı yapıldığını ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, çocuklar için ortalama 1259 TL ödeme yapıldığını belirterek, ödemelerin bugün başladığını ve 15 Ağustos'a kadar tamamlanacağını bildirdi.

Çocukların ailelerinin yanında olmasını önemsediklerini ifade eden Bakan Yanık, şunları kaydetti:
“Çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri için ailelerinin yanında büyümelerine önem veriyoruz. Ekonomik sebeplerle çocuklarımızın ailelerinden kopmaları yerine ihtiyaçlarının karşılanarak aileleriyle bir arada topluma sağlıklı bireyler olarak katılabilmelerini hedefliyoruz. Bu kapsamda sosyal hizmet modellerimizden biri olan SED, her ay ailelerimizin hesaplarına düzenli olarak yatırılıyor. Ailelerimizin çocukları için toplam 169 milyon 165 bin TL SED ödemelerine bugün başlıyoruz.”

Ömer Faruk Karataş

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