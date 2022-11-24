Bakan Yanık, Düzce depreminde hasar gören haneler için 1 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yaralarımızı birlikte sarıyoruz. Düzce'de yaşanan depremde zarara uğrayan hanelerdeki tespit çalışmaları tamamlanana kadar ilk etapta temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için, Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na toplam 1 milyon lira kaynak aktardık” ifadelerini kullandı.

Muhammed Musab Gümüşer



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