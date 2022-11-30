İhlas Haber Ajansı

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Bakan Yanık: 'Düzce depreminde zarara uğrayan hanelere ilk etapta eşya zararı yardımı yapılacak'

Bakan Yanık: 'Düzce depreminde zarara uğrayan hanelere ilk etapta eşya zararı yardımı yapılacak'
Bakan Yanık: 'Düzce depreminde zarara uğrayan hanelere ilk etapta eşya zararı yardımı yapılacak'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Düzce’de yaşanan depremde zarara uğrayan hanelere ilişkin ilk etapta eşya zararı yardımı yapılabilmesi amacıyla 10 milyon TL kaynak aktarıldığını açıkladı.

 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Düzce'de yaşanan depremde zarara uğrayan hanelere ilişkin tespit çalışmalarına devam ediyoruz. İlk etapta hane zararı tespit edilen hanelere eşya zararı yardımı yapılabilmesi amacıyla Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 10 milyon TL kaynak aktardık” ifadelerini kullandı.

Musa Enes Aksakal
 

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