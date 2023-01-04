Bakan Yanık: 'Evlilik Öncesi Eğitim Programımıza 1.5 milyon vatandaşımız katıldı'

Ailenin bir çocuğun en güvenli alanı olduğunu vurgulayan Bakan Derya Yanık, bu alanın sağlam temeller üzerine inşa edilmesi için ebeveynlerin anne-baba olmadan önce iyi birer eş olmayı öğrenmeleri gerektiğini söyledi.

Bakan Yanık, 2013 yılında başlattıkları Evlilik Öncesi Eğitim Programı'nın hedefinin gençlerin uzun ömürlü ve sağlıklı bir evlilik tesis etmelerine katkı sunmak olduğuna dikkat çekerek, “Evlilik Öncesi Eğitim Programımız ile gençlerimizin evlilik ve aile hayatını bir bütün olarak görebilmelerini, birbirleriyle doğru iletişim kurabilmeleri için gereken temel becerileri kazanmalarını sağlıyoruz” diye konuştu.

Eğitimlerin alanında uzman eğiticiler tarafından verildiğini kaydeden Bakan Yanık, “Evlilik çağına gelmiş ve aile kurmayı amaçlayan her gencimiz Evlilik Öncesi Eğitim Programı'ndan yararlanabiliyor. Programımıza 2013 yılından bu yana 1.5 milyon vatandaşımız katıldı” ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, Evlilik Öncesi Eğitim Programı'nı yaygınlaştırmak amacıyla eğitici eğitimlerinin de artırılacağını söyledi.

Evlilik öncesi eğitimin ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla paydaş kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde eğitimler gerçekleştirilirken; Jandarma Genel Komutanlığında rütbeli personele ve Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde görevli psikolog ve psikolojik danışmanlara da eğitici eğitimi verildi. Program çerçevesinde verilen eğitimlerde nüfusa oranla birinci sırada Karabük, ikinci sırada Amasya, üçüncü sırada Isparta yer alıyor.

Evlilik Öncesi Eğitim Programı 4 kitaptan oluşuyor

Evlilik Öncesi Eğitim Programı, biri “Eğitici El Kitabı” olmak üzere “Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri”, “Aile Hukuku” ve “Evlilik ve Sağlık” başlıklarını içeren toplam 4 kitaptan oluşuyor.

Evren Doğru



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