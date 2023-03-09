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Bakan Yanık hastanede tedavisi süren depremzedeleri ziyaret etti

Bakan Yanık hastanede tedavisi süren depremzedeleri ziyaret etti
Bakan Yanık hastanede tedavisi süren depremzedeleri ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Osmaniye'de yaralananları ziyaret etti.

Bakan Yanık hastanede tedavisi süren depremzedeleri ziyaret etti - Tıkla İzle

Osmaniye Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Bakan Yanık, depremde eşi ve 4 çocuğu vefat eden Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Osmaniye Şubesi Başkanı İsmail Kaba ile annesi, babası ve iki kardeşini yitiren Mustafa Elmas'a başsağlığı dilediğinde bulundu. Hastanede tedavi sürenleri de ziyaret eden Yanık, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Müslüm Balko - Beril Solmuşgül

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