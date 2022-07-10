Bakan Yanık: 'İstanbul'da selden etkilenen vatandaşlarımıza ilk etapta 3 bin TL nakdi yardım yapacağız'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İstanbul'da meydana gelen yoğun yağışlar neticesinde evleri zarar gören vatandaşlara 3'er bin TL yardım yapılacağını duyurdu. Bakan Yanık, "İstanbul'da meydana gelen yoğun yağışlar neticesinde evleri zarar gören ve selden etkilenen vatandaşlarımıza ilk etapta 3 bin TL nakdi yardım yapacağız. Hanelerimizin nihai zararlarının tespitinden sonra bakanlık olarak hane desteklerimizi devam ettirerek, vatandaşlarımızın yaralarını saracağız. Afetten etkilenen bölgelerde oluşturduğumuz kriz merkezlerimiz aralıksız çalışıyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Ömer Faruk Karataş