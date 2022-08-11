Bakan Yanık: 'İstihdam edilen kadın sayımız 10 milyona yaklaştı'

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde bulunan ve kentteki kadınlara gelir ve istihdam alanı oluşturacak, sosyal hizmetlere erişimi artıracak Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi'nin açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Bakınız, 2002 yılında istihdam edilen kadın sayımız 6,1 milyon iken yüzde 64 civarında bir artışla bugün bu rakam yaklaşık 10 milyona yaklaştı. Diğer yandan kadınlar da artık istihdamda yer almanın yanında istihdam oluşturmaya çalışıyorlar. Girişimci olmak ve kendi işlerini kurmak istiyorlar. Bu çerçevede Türkiye'nin sosyal ve ekonomik gelişmesine katkıda bulunan, ekonomik değer oluşturan kadın girişimci sayısının artırılması ve kadın girişimcilerin desteklenmesi son derece önemli. 2022 yılı ilk çeyrek verilerine göre, işveren ve kendi nam ve hesabına çalışanlar içindeki kadın oranı yüzde 16,7” dedi.

Bakan Yanık, "Bu noktada, kadın istihdamını ve girişimciliğini daha verimli hale getirmek için yaptığımız eğitim programlarımız da büyük ilgi görüyor. Bakanlığımızın İl Müdürlüklerinin koordinasyonunda finansal konuların ve risklerin anlaşılması, kadınların ekonomik hayata katılımlarını destekleyen mekanizmalar hakkında farkındalığın artırılması amacıyla Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Seminerleri devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Mehmet Basmacı - Özlem Ceylan - Şener Urfa