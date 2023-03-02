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Bakan Yanık, konteynır kentte incelemelerde bulundu

Bakan Yanık, konteynır kentte incelemelerde bulundu
Bakan Yanık, konteynır kentte incelemelerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş’ta oluşturulan konteynır kentte incelemelerde bulundu.

Bakan Yanık, konteynır kentte incelemelerde bulundu - Tıkla İzle

Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük deprem felaketinin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Depremzede vatandaşların barınma sorunlarını ortadan kaldırmak için konteynır kentler hızla oluşturulmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'ta gelerek ziyaretler gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu yerleşkesinde yapımı tamamlanan birinci etap konteynır kentte incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Alanda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Yanık, çocuklarla ok atarak çadırlardaki etkinliklere katıldı. Bakan Yanık, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Volkan Kaplan - Halil Ulubey

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