İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bakan Yanık: 'Kumluca'da yaşanan felaket için 2,5 milyon TL kaynak aktardık'

Bakan Yanık: 'Kumluca'da yaşanan felaket için 2,5 milyon TL kaynak aktardık'
Bakan Yanık: 'Kumluca'da yaşanan felaket için 2,5 milyon TL kaynak aktardık'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Antalya Kumluca’da yaşanan felaket için 2,5 milyon TL kaynak aktardık” dedi.

 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal paylaşım sitesi Twitter hebasından yaptığı paylaşımda, “Antalya Kumluca'da yaşanan selde zarara uğrayan hanelerimize ilişkin hasar tespit çalışmaları devam ediyor. İlk etapta acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 2,5 milyon TL kaynak aktardık” ifadelerine yer verdi.

Musa Enes Aksakal
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.