Bakan Yanık: 'Ne dün ne bugün hiçbir zaman dağılmadık, kaçmadık, korkmadık'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 15 Temmuz Derneği'nin düzenlediği 15 Temmuz Şehit Aileleri İftar Buluşmasına katıldı. Ankara'da ikamet eden 15 Temmuz şehit ailelerinin katıldığı programda Bakan Derya Yanık'ın yanı sıra Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Ramazan ayının rahmet ayı olduğunu söyleyen Bakan Yanık, “Şehitlik, şehadet bizim inancımızda o kadar yüce bir makam ki Allah-u Teala 'onlar diridir' der. O kadar olağanüstü bir şeyden bahsediyoruz aslında ölmekten değil diri olmaktan. Diridirler siz göremezsiniz diyor. İşte o büyük yüce mertebeye ulaşan şehitlerimizin sayesinde bugün burada huzurla ve güvenle bir arada oruçlarımızı açıyoruz. Onlar sayesinde çekinmeden, korkmadan bu topraklar için, bu millet için gururla çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Tarihin her döneminde Türk milletinin bağımsızlık için canını seve seve verdiğini belirten Bakan Yanık, “Tarihin her döneminde bağımsızlığımıza kastedenler olmuştur, ancak millet olarak biz her zaman bağımsızlığımıza sahip çıktık, bu uğurda can feda ettik. Tarihin bize bıraktığı miras bunun örnekleri ile doludur. Malazgirt'te, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda yaşanan birlik ruhu, 15 Temmuz'da da yükseldi ve hain darbe girişimini bertaraf etti” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe girişiminde vatanına sahip çıkan milyonlarca insanın sokaklarda olduğunu hatırlatan Yanık, “Bağımsızlığımıza göz diken herkese karşı dimdik ayakta durduk. Teröristler milletin meclisini bombalarken oradaydık. Asker kisvesine bürünmüş hainler üzerimize kurşun yağdırırken de oradaydık. Köprüleri tutanlara karşı, yol kesenlere karşı, milletin üzerine acımasızca kurşun sıkanlara karşı dimdik durduk. Ne dün ne bugün hiçbir zaman dağılmadık, kaçmadık, korkmadık. Vatanın, vatan uğruna şehit olmanın bizim için ne demek olduğunu bütün dünyaya gösterdik. Bu mübarek akşamın hürmetine, dua kapılarının sonuna kadar açıldığı şu dakikalarda vatanın selameti için kendini adayan bütün şehitlerimizi tekrar rahmetle anıyorum. Onların mücadelesinin bizi daha da yakınlaştırdığına inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin 85 milyonluk büyük bir aile olduğunu söyleyen Yanık, “Acıları da mutlulukları da paylaşan büyük, güçlü Türk milletiyiz. Her zaman mazlumun yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Biraz yukarımızda Ukrayna'da yaşanan savaşta yetim kalan Ukraynalı bebeklere ve çocuklara savaş sona erene kadar bu nedenle kucak açtık. Hanımefendinin önderliğinde insani diplomasinin en güzel örnekliğini dünyaya gösteriyoruz. Hiçbir şeyden haberi olmayan o masum yavruların canlarını da emanetimiz bileceğiz. Çatışmalar sona erene kadar, tüm mazlumları koruyup kollamayı kutsal bir vazife gördüğümüz gibi onları da koruyup kollayacağız. Yiğitlikle asaleti, vakarla merhameti karakterinde birleştirmiş bir millet olarak, gelecek ideallerimize kararlılıkla yürüyoruz. Şehitlerimiz huzur içinde olsun, şehit yakınlarımız ve gazilerimiz ümitlerini korusun, bütün halkımız şuna inansın ki, ülkemizi karanlığa ve kaosa sürüklemek isteyenlere hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz” dedi.

Şehit yakınları ve gazilerin her zaman hizmetinde olduklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ise, “Bir kardeşiniz olarak sizlerin emrinizdeyiz. Bize ne vazife düşerse her zaman sizin hizmetinizdeyiz. Rabbim bizlere nasip etmedi şehadeti o gece. Cumhurbaşkanımızın direktifleri ile hepimiz sokaklara koştuk. Şehitlik mertebesi bir nasip işi. Sizlerin yakınlarına, evlatlarınıza, ailelerinizden birine bu mertebe nasip oldu. Rabbim inşallah hepimizi cennetinde şehitlerimizle beraber eylesin” ifadelerini kulandı.

