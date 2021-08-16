Bakan Yanık: 'Selden etkilenen bölgelere gönderdiğimiz toplam destek 30 milyon TL oldu'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Yapılan hasar tespit çalışmaları sonrasında Kastamonu'ya 10 milyon TL, Sinop'a 10 milyon TL olmak üzere toplam 20 milyon TL ilave kaynak gönderiyoruz. Böylece bakanlık olarak selden etkilenen bölgelere gönderdiğimiz toplam destek 30 milyon TL oldu” dedi.

Bakan Yanık ayrıca , “Sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler bir bütündür. Maddi olarak vatandaşlarımızın yanında olmanın yanı sıra psikososyal destek ekiplerimiz de 292 personel ile bölgede vatandaşlarımızın sıkıntılarına çözüm üretmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Ömer Faruk Karataş

