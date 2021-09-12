Bakan Yanık: 'Şiddet mağduru ve barınma ihtiyacı olan kadınlar için konukevi sayımızı ve kapasitelerini arttırdık'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, kadın konukevlerinin 283 olan kapasitesini 3 bin 624'e yükselttiklerini belirterek, şiddetin tüm insanlığa karşı işlenen bir suç olduğunu vurguladı.

İnsan onurunu hiçe sayan şiddetle mücadeleye sıfır tolerans ilkesiyle devam ettiklerini ifade eden Bakan Yanık, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planları ile hem ulusal hem yerel düzeyde tüm taraflarla işbirliği içerisinde çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Yanık, “Eğer bir şiddet olayı söz konusu ise şiddet gören kişi için koruyucu faaliyetleri yürütüyoruz. Her ne sebeple olursa olsun mağduru devletin koruma şemsiyesi altına alıyoruz. Burada ŞÖNİM'lerimiz, kadın konukevlerimiz devreye giriyor” ifadelerini kullandı.

"283 olan kapasitelerini 3 bin 624'e yükselttik"

2002 yılında 8 ilde bulunan kadın konukevlerini 81 ile yaygınlaştırdıklarının altını çizen Bakan Yanık, “Şiddetle mücadelede kadınlara yönelik hizmetlerimizi çeşitlendirirken, konukevlerimizin kapasitelerini de genişlettik. Türkiye genelinde kadın konukevi sayımızı 149'a çıkardık. 283 olan kapasitelerini de 3 bin 624'e yükselttik” dedi.

Kadın konukevlerinde şiddet mağduru kadınların her türlü ihtiyacının karşılandığını söyleyen Bakan Yanık, “Konukevlerimizin sayısını ve kapasitelerini arttırırken, ki hedefimiz kadınların hizmetlerimize erişimlerini kolaylaştırmak. Ayrıca konukevlerimizle kuruma kabul edilen kadınların şiddetsiz bir ortamda yaşadıkları travma ile başa çıkabilmelerine, yeniden sağlıklı ilişkiler sürdürebilmelerine destek olmak üzere mesleki çalışmalar yaparken; konukevlerinden ayrıldıktan sonra yaşamlarını kendi planlamaları doğrultusunda sürdürmeleri için onları destekliyoruz” dedi.

Kadın konukevleri barınma ihtiyacı olan kadınlara da hizmet veriyor

Bakan Yanık, kadın konukevlerinin yalnız şiddet mağdurlarına değil, barınma ihtiyacı olan kadınlara da hizmet verdiğini ifade ederek şunları kaydetti:

“Son 3 yılın ortalaması ele alındığında kadın konukevlerinde kadınların yüzde 47'si şiddet nedeniyle, yüzde 53'ü barınma nedeniyle hizmet aldı. Şiddet henüz gerçekleşmeden önüne geçerek önleyici çalışmalara da önem veriyoruz. Bu çerçevede şiddetle mücadelede toplumsal farkındalık ve duyarlılığın artırılması amacıyla eğitimlerimizi sürdürüyoruz.”

Bakan Yanık, belediyelerin de kadına yönelik şiddetle mücadelede etkin rol almalarını istediklerini ifade ederek, “5393 sayılı Belediyeler Kanunu'na göre büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere nüfusu 100 bini geçen belediyeler özellikle barınma ihtiyacı başvurusu bulunan kadın ve beraberindeki çocuklara destek olmaları amacıyla kadın konukevi açmakla yükümlüler. Şu anda belediyelere bağlı 33 kadın konukevi bulunuyor. 7 ilimizde de yeni kadın konukevi açılması planlanıyor” açıklamasında bulundu.

Ömer Faruk Karataş

