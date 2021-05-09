Bakan Yanık'tan Anneler Günü mesajı

Bakan Derya Yanık, sosyal medya hesabı üzerinden Anneler Günü'ne özel bir mesaj yayınladı. Yayınladığı mesajda şehit annelerinin yanı sıra Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anneleri de unutmayan Bakan Yanık şunları kaydetti:

“Sevgi, emek, güven, şefkat, merhamet, fedakarlık. Bütün bu kelimeleri tek bir sözcükte özetleyelim desek, herhalde çoğumuzun aklına o kelime gelirdi, 'Anne'. Hayatın ilk belirtileriyle, anne ve çocuk arasında kurulan o kutsal bağ, ömrün sonuna kadar tüm sıcaklığıyla devam eder. Varlıkları güvenin, emniyetin ve huzurun sebebidir. Aradan yıllar geçse, büyüsek, yetişkin birer insan olsak da bu durum hiç değişmez. Bazen onlara doyamadan erken ayrılmak zorunda kalırız. Ama ayakları altında serili bir cennetin müjdesi içimizi ferahlatır. Bazen de onlar doya doya koklayamaz evlatlarını. Acıları, hepimizi yaralar. Bir güne sığdırılamayacak duygularla başta tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri olmak üzere, Diyarbakır'da sabır ve umutla çocuklarının yolunu gözleyen annelerimizin, evde, iş hayatında, emeği ve alın teriyle hayırlı evlatlar yetiştirmek için çabalayan annelerimizin ve bir çocuğun hayatını sevgisiyle değiştiren tüm koruyucu annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum.”

Ömer Faruk Karataş