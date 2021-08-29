Bakan Yanık'tan CHP Sözcüsü Öztrak'a cevap

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, sosyal medya hesabından CHP Sözcüsü Öztrak'ın elektrik faturaları hakkında yaptığı paylaşıma yanıt verdi. Sosyal devlet olmanın geniş toplum kesimlerini desteklemekle mümkün olacağını söyleyen Bakan Yanık, “Çok kişiyi desteklemek fakirleşmek anlamına gelmez, tam aksine Türkiye AK Parti hükümetleri ile bir yandan sosyal yardımlara ayrılan kaynağı artırırken, öte yandan da milli gelirini katlamıştır. Hak temelli, sosyal dayanışmayı teşvik eden, hesap verebilir, nesnel kriterlere bağlı, sürdürülebilir bir sosyal yardımlaşma ve dayanışma sistemi kurduk ve bu sistemi günün gereklerine göre sürekli yeniliyoruz. Bakanlığımızın internet sitesinde sistemin ve tüm yardım kalemlerinin bilgileri ayrıntılarıyla mevcutken bu yardımların gizlendiğini ifade etmek ise oldukça ilginç bir yaklaşım. http://aile.gov.tr adresinde tüm sosyal yardım kalemlerimizi tek tek görebilir ve nasıl başvuracağınıza dair Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakıflarımızdan bilgi alabilirsiniz” açıklamasında bulundu.

“İhtiyaç sahiplerine destek olmak size zul geliyor” diyen Bakan Yanık, ”Kusura bakmayın biz sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirmeye devam edeceğiz. İktidarımız süresince ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olacağız. Sabah destek verin deyip akşam bahsettiğiniz desteğin verildiğini öğrenince çark ederek, neden destekliyorsunuz demekse sizin için bile düşük bir seviye. Üzgünüm” ifadelerini kullandı.

Ömer Faruk Karataş