Bakan Yanık'tan Pınar Gültekin davası açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Etimesgut Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezini ziyaret etti. Tek tek sınıfları ve atölyeleri ziyaret eden Bakan Yanık, daha sonra merkezde eğitim gören öğrenciler tarafından hazırlanan çocuk gösterilerini izledi. Program çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Yanık, Pınar Gültekin'in katiline verilen cezada "haksız tahrik" sebebiyle indirim yapılmasını değerlendirdi. Yanık, “Süreç devam ediyor. Haksız tahrik indirimi uygulanmış olmasına biz de çok üzgünüz. Biz bakanlık olarak bu davayı en başından beri takip ediyoruz. Dosyanın içeriğine ilgili arkadaşlarımız çok vakıflar. Ben de yakından takip ediyorum hukukçu kimliği ile. Dolayısıyla biz dün itibarıyla istinaf mahkemesine müracaat anlamında süre tutum dilekçemizi verdik. Gerekçeli karar açıklandıktan sonra da istinaf gerekçelerimizi ayrıca dosyaya sunacağız. Süreci takip ediyoruz. Bizim açımızdan kadına yönelik şiddetle mücadele bir bütün. Bunun önleyici hizmetlerinden yargılama aşamasına ve şiddet faillerinin bu olayda artık çok canavarca eylemin ortada olduğu çok açık. Bu yüzden cezanın da yerini bulması, failin hak ettiği cezayı alması da şiddetle mücadelemizin bir parçası. Biz sonuna kadar süreci takip edeceğiz. Ardından da üst mahkemelere taşıyacağız” diye konuştu.

“Haksız tahrik indirimi uygulanmaması gerektiğini en başından beri bakanlık olarak söylüyoruz”

Ceza indirimine ilişin değerlendirmelerini sürdüren Bakan Yanık, şunları söyledi:

“Bu dava özelinde, henüz yargılama süreci devam ettiği için değerlendirme yapmak doğru olmaz. Biz nitekim bakanlık olarak bu konudaki yaklaşımımızı itirazlarımızla dilekçelerimizle ifade ediyoruz. Ancak şunu hep ifade ettik; genel olarak şiddetle mücadele noktasında yargılamanın seyrinden, hızından, yargı mercilerimizin verdiği kararların içeriğine kadar şiddetle mücadelede çok önemli katkısı olduğunu, şiddetle mücadeleye çok ciddi bir desteği olduğunu söyledik. Bundan sonra da bunu takip edeceğiz ve gözeteceğiz. Ben bir hukukçu kimliği ile söyleyecek olursam, haksız tahrik bir yargılama süjesi midir? Evet öyle. Ancak bunu olayın niteliğine, içeriğine, şekline göre değerlendirirsiniz. Biz de burada haksız tahrik indirimi uygulanmaması gerektiğini en başından beri bakanlık olarak söylüyoruz. Çünkü olayın vuku buluş şekli ortada."

“İtirazımızı yapacağız"

Haksız tahrik indiriminin olmamasını dile getirmelerinin bir ön kabul olmadığının altını çizen Bakan Yanık, “Bizim bakanlık olarak yaptığımız hiçbir işlem, hiçbir itiraz ya da hiçbir süreç takibi genel geçer ezberler üzerinden yürümüyor. Arkadaşlarımız titizlikle dosyaları çalışıyorlar. Arkadaşlarımız titizlikle delilleri inceliyorlar. Bu deliller çerçevesinde beyanlarda bulunuyoruz, taleplerde bulunuyoruz. Davayı üst mahkemelere taşıyoruz ya da ‘Evet bu çerçevede bu verilen karar doğrudur' diyoruz. Pınar Gültekin davasında da süreci en başından beri çok titizlikle takip eden arkadaşlarımızın kanaati, bu davada haksız tahrik indirimi son derece yanlış bir değerlendirmedir, faili cesaretlendiren bir değerlendirmedir. Kamuoyunun adaletin tecellisi düşüncesini sarsan bir sonuçtur. Biz buna itirazımızı yapacağız. Yüksek mahkemeler de değerlendirecekler” dedi.

Ömer Faruk Karataş - Mert Cerrahoğlu