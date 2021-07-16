Bakan Yanık'tan Rize'de sel felaketinden etkilenen vatandaşlara destek açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Rize'de uzun sağanak yağışların ardından ortaya çıkan sel felaketinden etkilenen aileler için maddi ve manevi destek verileceğini duyurdu.

Sel felaketinden etkilenen ailelerin ihtiyaçlarının giderilmesi 1 milyon TL maddi destek aktarıldığını ifade eden Bakan Yanık psikososyal destek gruplarının da sahada olduğunu duyurdu.

Bakan Yanık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Rize'de sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza 1 milyon TL kaynak aktardık. Maddi katkılarımızın yanında 5 psikososyal destek grubumuz sahada 7 gün 24 saat esasıyla çalışmalarını sürdürüyor.”

Ömer Faruk Karataş



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