Bakan Yanık'tan Taksim'deki patlamada yaralanan minik Sevde'ye doğum günü sürprizi

Taksim'de meydana gelen patlamada yaralanan 10 yaşındaki Sevde Uzunkaya'yı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğum gününde yalnız bırakmadı. 10 yaşındaki Sevde Uzunkaya, olay sonrası ziyarete gelen İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerini 25 Kasım günü yapacağı doğum günü kutlamasına davet etmişti. Bu daveti öğrenen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sevde'ye doğum günü sürprizi yaptı. Bakan Yanık ile birlikte pasta kesen Sevde, Bakan Yanık'ın doğum gününe gelmesinden dolayı büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Yanık şu ifadelere yer verdi:

“Taksim'de gerçekleşen patlama sonucu yaralanan yavrumuz Sevde'ye ufak bir doğum günü sürprizi yapalım dedik. Sevde'nin mutluluğuyla daha çok mutlu olduk. Allah çocuklarımızı tüm kötülüklerden korusun.”

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