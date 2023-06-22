Bakan Yardımcılıklarına Atama Kararları Resmi Gazete'de !

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Kararlarına göre, Bakan Yardımcılıklarına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Akın Gürlek, Hasan Yılmaz, Niyazi Acar ve Ramazan Can; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Leman Yenigün, Rıdvan Duran, Sevim Sayim Madak, Zafer Tarikdaroğlu; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Adnan Ertem, Ahmet Aydın, Faruk Özçelik, Lütfihak Alpkan; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcılığına Fatma Varank, Hasan Suver, Refik Tuzcuoğlu, Vedad Gürgen; Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Ahmet Yıldız, Burak Akçapar, Mehmet Kemal Bozay, Yasin Ekrem Serim; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcılığına Abdullah Tancan, Ahmet Berat Çonkar, Nevzat Şatıroğlu, Zafer Demircan; Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Enes Eminoğlu, Halis Yunus Ersöz, Hamza Yerlikaya, Safa Koçoğlu; Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Abdullah Ertem Cantimur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Osman Çelik, Zekeriya Kaya; İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Bülent Turan, Mehmet Aktaş, Mehmet Sağlam, Münir Karaoğlu; Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Batuhan Mumcu, Gökhan Yazgı, Nadir Alpaslan, Serdar Çam; Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Celile Eren Ökten, Kemal Şamlıoğlu, Nazif Yılmaz, Ömer Faruk Yelkenci; Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı, Celal Sami Tüfekçi, Şuay Alpay; Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Huzeyfe Yılmaz, Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Şuayıp Birinci, Tolga Tolunay; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Ahmet Yozgatlıgil, Çetin Ali Dönmez, Oruç Baba İnan, Zekeriya Çoştu; Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Ahmet Bağcı, Ahmet Gümen, Ebubekir Gizligider, Veysel Tiryaki; Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Mahmut Gürcan, Mustafa Tuzcu, Özgür Volkan Ağar, Sezai Uçurmak; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına; Durmuş Ünüvar, Enver İskurt, Osman Boyraz, Ömer Fatih Sayan atandı.

Musa Enes Aksakal



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