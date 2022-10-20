Bakan Yardımcısı Duran, KKTC'nin milli otomobili 'GÜNSEL' ile test sürüşü yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, resmi temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü'nde bulunan GÜNSEL üretim tesislerini de ziyaret ederek, KKTC'nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL'in ilk modeli B9 ile test sürüşü gerçekleştirdi. Duran'a ziyaretinde KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy'un yanı sıra Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel eşlik etti. Test sürüşünün ardından beraberindeki heyetle üretim tesislerinde incelemelerde bulunan Duran, GÜNSEL'in seri üretim hazırlıkları ile ilgili de bilgi aldı.

“Seri üretime geçmesiyle yakın zamanda yollarda da görürüz”

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, “GÜNSEL'le gurur duyduk. İnşallah, seri üretime geçmesiyle yakın zamanda yollarda da görürüz” ifadesini kullandı.

GÜNSEL B9'un sürüş performansını da çok başarılı bulduğunu söyleyen Duran, “Aracın hızlanması, yavaşlaması, yol tutuşu ve sürüş konforunu çok başarılı buldum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

“Türkiye'mizden gördüğümüz ilgi ve destek bize her zaman güç veriyor”

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ise, “Türkiye'mizin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sayın Rıdvan Duran'ı üretim tesislerimizde ağırlamak bizim için büyük bir mutluluk. Nezaket dolu ziyaretleri için kendisine teşekkürlerimi sunuyorum” ifadesini kullandı.

GÜNSEL'in seri üretim hazırlıklarının devam ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Günsel, “GÜNSEL'in seri üretimi için çalışmalarımızı sürdürürken Türkiye'mizden gördüğümüz ilgi ve destek, bize her zaman güç veriyor” şeklinde konuştu.

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