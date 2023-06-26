Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu 2 suç örgütü üyesi İstanbul'da yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Aydın ve Muğla illerinde ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik icra edilen operasyonda 34 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden ikisinin, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu Jurean Anthony Finix ile İsaac Bignan olduğu öğrenildi.

Aramalarda yüklü miktarda para ele geçirildi

Interpol Kırmızı Bültenle aranan Hollanda uyruklu ‘Bello Jos' lakaplı Joseph Johannes Leijdekkers'in içerisinde bulunduğu suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda Leijdekkers ve diğer örgüt üyelerine ait 36 adet taşınmaz, 99.9 kg altın, 2 adet motorlu araç, 5 milyon 785 bin avro, bir milyon 733 bin dolar, 65 milyon 725 bin lira ve şüphelilerin hissedar oldukları 5 şirketin ortaklık payları dahil, nakit olarak yaklaşık 1.1 milyar lira tutarındaki mal varlığına el konuldu.

Suç örgütünün firari şüphelilerine yönelik gerçekleştirilen diğer operasyonlarda ise; muhtelif miktarda uyuşturucu madde, uyuşturucu ticaretinden elde edilen nakit formda para, çok sayıda kripto telefon, birçok ülkeye ait sahte pasaport, kimlik kartı, tabanca, fişek ele geçirildi.

“Suç ve suçlularla mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz”

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde MASAK'la işbirliği içerisinde gerçekleştirilen operasyonda; 2'si İnterpol Kırmızı Bültenle Aranan olmak üzere toplam 34 şahıs hakkında işlem yapıldı. Ankara, İzmir, Aydın, Muğla, Isparta ve Konya'da icra edilen operasyonda muhtelif miktarda uyuşturucu madde, uyuşturucu ticaretinden elde edilen nakit para, çok sayıda kripto telefon, birçok ülkeye ait sahte pasaport, kimlik kartı, tabanca ve fişek ele geçirilmiştir. İstanbul Emniyet'imizin kahraman polislerini ve MASAK ekibini yürekten kutluyorum. Zehir tacirleriyle, suç ve suçlularla mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Ali Nargüner

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