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Bakan Yerlikaya, Hakkari Yüksekova'da 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Bakan Yerlikaya, Hakkari Yüksekova'da 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu
Bakan Yerlikaya, Hakkari Yüksekova'da 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari Yüksekova kırsalında tespit edilen 3 teröristin, icra edilen ‘Şehit Polis Memuru Burak Derya Operasyonu’ çerçevesinde etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyon ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kahramanlarımıza bin selam olsun. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, Havacılık Dairesi Başkanlığı ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığımızın birlikte yürüttüğü çalışmalar kapsamında;

EGM İHA'larımızın yaptığı keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında Hakkari Yüksekova kırsalında 3 terörist tespit edildi ve sabah saatlerinde Jandarma Özel Harekat timlerimizce ‘Şehit Polis Memuru Burak Derya Operasyonu' kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek” ifadeleri yer aldı.

Ali Nargüner

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