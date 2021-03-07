Bakan Ziya Selçuk: “Çocuklarımızın ellerini kullanmalarına fırsat vererek teori ve pratiği birleştirmek istiyoruz”

Öğrencilerin tasarlayarak ürettiği, el becerilerini geliştirmelerine destek olan Tasarım Beceri Atölyeleri'nin kurulmasında tüm Türkiye'de 100 bin atölye hedefine doğru çalışmalar sürerken Özel Eğitim Uygulama okullarında eğitim alan her çocuğun bu atölyelerden yararlanması için yeni bir proje başlatıldı. Türkiye genelinde orta-ağır düzeyde zihinsel yetersizliği veya otizm spektrum bozukluğu bulunan öğrencilere eğitim verilen 979 Özel Eğitim Uygulama Okulu bulunuyor. Bu okullarda toplam 31 bin 714 öğrenci eğitim alıyor. Millî Eğitim Bakanlığı, özel eğitim kapsamındaki öğrencilerin tamamının el becerilerini geliştireceği, üretimler yapabileceği Tasarım Beceri Atölyeleri'nin tüm okullara kurulması için yeni bir çalışma başlattı. Her Özel Eğitim Uygulama Okulu'na en az bir tane TBA kurulması için hazırlıklar tamamlandı. Tüm Özel Eğitim Uygulama okullarına TBA'lar kurulacak.

“Tasarım Beceri Atölyeleri çocuklarımızın yaşam becerilerinin geliştirilmesinde önemli rol oynayacak”

Bu atölyelerin her geçen gün yaygınlaşarak daha çok çocuğa ulaşmasını çok önemsediğini dile getiren Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Çocuklarımızın ellerini kullanmalarına fırsat vererek teori ve pratiği birleştirmek istiyoruz. Bu atölyelerle esas hedefimiz, çocuğun tabiatına hürmet etmek ve onu hiza taşı olarak alıp takip etmek. Özel çocuklarımıza sunduğumuz eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmak, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek ve evlatlarımızın sosyal gelişimlerini destekleyerek toplumsal yaşama uyumlarını arttırmak için yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında her özel eğitim okulumuza en az bir Tasarım Beceri Atölyesi kurulması için güzel bir adım attık” ifadelerini kullandı.

Tasarım Beceri Atölyeleri'nin, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gelişimlerinin desteklenmesi ve yaşam becerilerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacağını belirten Bakan Selçuk, çocukların bu atölyelerde kendilerini, çevrelerini ve meslekleri daha yakından tanıma fırsatı bulacaklarını söyledi.

979 özel eğitim uygulama okulunun tamamında en az bir Tasarım Beceri Atölyesi kurulacağının altını çizen Ziya Selçuk, süreci koordine eden Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'e, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Nezir Gül ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Utku Şimşek

