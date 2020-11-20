Bakan Ziya Selçuk'tan kreşler hakkında önemli açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kreşlerin durumu hakkındacanlı yayında açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk okkul öncesi eğitim için: ''Haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati süreyle aralıksız yüz yüze eğitim yapılacak ve bir etkinlik saati 30 dakika olacak şekilde planlanacaktır." dedi.

Bakan Selçuk, kreşlerin durumuyla ilgili "Çalışan annelerin okul öncesi eğitim kurumlarına çocuklarını verebilmesi yönünde bugün içinde olumlu bir haber yansıyacaktır diye düşünüyorum. Şu sırada onunla ilgili çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk ayrıca ''Çalışan annelerin okul öncesi eğitim kurumlarına çocuklarını verebilmesi yönünde bugün içinde olumlu bir haber yansıyacaktır diye düşünüyorum." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilgili yerlere yeni genelge gönderildi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Covid-19 salgını sürecinde okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacak.

Bu süreçte okul öncesi eğitim kurumlarında yapılacak yüz yüze eğitime ilişkin hususlara açıklık getirilmesi amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilgili yerlere yeni bir genelge gönderildi. Bu kapsamda; okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati süreyle aralıksız yüz yüze eğitim yapılacak ve 1 etkinlik saati 30 dakika olacak şekilde planlanacak. Okulun fiziki imkanları doğrultusunda bir gruptaki çocuk sayısı en az 5 olacak şekilde şube tanımlamaları yapılabilecek. Fiziki imkanları uygun olan okul öncesi eğitim kurumlarında salgın ile ilgili tüm tedbirlerin alınması şartıyla çocuk kulüpleri açılabilecek. Çocukların ev ortamında da desteklenmesi amacıyla TRT EBA İlkokul kanalında her gün yayınlanan EBA Anaokulu kuşağını takip etmeleri ve ailelerin Temel Eğitim Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayınlanan Erken Çocukluk Eğitim Takvimi ile diğer yayınlardan yararlanmaları sağlanacak. Okula kayıtlı olup yüz yüze eğitimi tercih etmeyen ailelerin çocuklarının kayıtları silinmeyecek olup bu çocukların da EBA Anaokulunu izlemeleri ve diğer eğitim materyallerinden yararlanmaları için gerekli önlemler alınacak.