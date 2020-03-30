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Bakan Zümrüt Zehra Selçuk'tan kısa çalışma ödeneği hakkında açıklamalar

Bakan Zümrüt Zehra Selçuk'tan kısa çalışma ödeneği hakkında açıklamalar
Bakan Zümrüt Zehra Selçuk'tan kısa çalışma ödeneği hakkında açıklamalar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk: "Kısa çalışma ödeneğine 19 bin firma başvurdu"

Bakan Selçuk: "(Emekli ikramiyeleri) 7-11 Nisan'da ödenecek. Dini bayramlarımızdaki bayram ikramiyelerine devam ediyoruz. Önümüzdeki ay Ramazan bayram ikramiyelerini vereceğiz"

Bakan Selçuk: “1000 TL nakdi yardımı, ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına 1 Nisan'da yatırmaya başlıyoruz"

Bakan Selçuk, "Emekli aylıkları PTT kanalıyla evde ödenecek" dedi.

Bakan Selçuk, kısa çalışma ödeneği ile ilgili, "19 bin firmamız başvurmuş durumda. Bu da yaklaşık 420 bini aşkın sigortalımıza tekabül ediyor. İmalat sektörümüz yüzde 50 oranında. İkinci sektörümüz konaklama ve yiyecek hizmetleri faaliyetleri, yüzde 63'ü o iki sektörden geliyor. Başvuran firmaların yüzde 67'si çalışan sayısı 10 sigortalıdan daha az çalışanı olanlar. 20 çalışandan azları eklediğimiz zaman bu rakam yüzde 80'lere çıkmış durumda."

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