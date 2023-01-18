Bakanı Bilgin: '(EYT'lilere ilişkin) Mart ayında neticelenir diye düşünüyorum'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesi ile ilgili mecliste açıklama yaptı.

Bakan Bilgin açıklamasında konunun kendilerinden çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Mecliste bizim milletvekili arkadaşlarımız konuyu tartışıyorlar, konuyu meclise onlar taşıyacak biz değil. Onlar değerlendirmelerini yapıp komisyona gönderecekler. Konu meclisin idaresinde bizden top çıktı. Milletvekillerimizin idaresinde bundan sonraki aşamaları biz takip etmiyoruz ama mart ayında neticelenir diye düşünüyorum”.

Kemal Diri



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