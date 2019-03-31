Bakanı Çavuşoğlu oyunu Alanya'da kullandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 31 Mart yerel seçimleri için oyunu memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde kullandı. Saat 09.30 sıralarında eşi Hülya Çavuşoğlu ile birlikte Türkler Mahallesi'nde bulunan Ayşe Cengiz Urfalıoğlu İlkokuluna gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2406 nolu sandıkta oyunu kullandı.

“İnşallah bu seçimler ülkemizin güçlenmesine vesile olacaktır”

Oy kullanma işleminin ardından kısa bir açıklama yapan Çavuşoğlu, bu seçimin çok önemli olduğunu aktardı. Çavuşoğlu,” Bu seçim şehirlerimiz için önemli, şehirlerimizi ehli insanlara emanet etmek için önemli. Dolayısıyla bizde demokratik haklarımızı kullanarak oyumuzu verdik. Çünkü seçimlerde milletimizin kendisi bir ülkenin ve milletin geleceğine yön veriyor. Dolayısıyla tüm vatandaşlarımız bu bilinçle oy verdiğini düşünüyorum. İnşallah bu seçimler hem şehirlerimiz için hem de ülkemiz ve ülkemizin istikrarı için hayırlara vesile olur.

Ülkenin istikrarının bekasının ne demek olduğunu sadece Türkiye vatandaşı olarak değil Dışişleri Bakanı olarak ta önemi çok iyi biliyorum ve tüm çalışmalarımda bunun ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Ülke ne kadar güçlü olursa dış politikanın o kadar etkili olduğumuzu biliyoruz. İnşallah bu seçimler ülkemizin güçlenmesine vesile olacaktır” dedi. Bakan Çavuşoğlu, okula oy kullanmaya gelen vatandaşlarla bir süre sohbet edip ayrıldı.

Erdal Anak