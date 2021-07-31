Bakanı Pakdemirli, orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, paylaştığı 28-31 Temmuz 2021 tarihli orman yangınları detay durumu listesine göre; çıkan yangınlardan 92 orman yangının kontrol altına alındığını, 9 yangını ise kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Antalya'da 12 yangından 3'ü, Mersin'de 7 yangından 2'si Muğla'da 7 yangından 4'ü devam ediyor. Uşak, Adana, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kastamonu Kayseri, Kırklareli, Kütahya, Kilis, Kocaeli, Manisa, Osmaniye, Sakarya, Şanlıurfa yangınları kontrol altına alındı.

Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zaman zaman 40-50 derecelere çıkan hava sıcaklığına, düşük neme ve 50-60 kilometreden daha hızlı esen rüzgâra rağmen ormanın kahramanlarının yangınlarla mücadelesi canla başla sürüyor” ifadelerini kullandı.

Adana Pos yangını kontrol altına alındı

Bakan Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adana Pos yangını kontrol altına alındı, böylece Adana'da son 3 günde 20 orman yangını kontrol altına alınmış oldu" ifadelerini kullandı.

Uşak yangını kontrol altına alındı

Bakan Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Uşak yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor” ifadelerini kullandı.