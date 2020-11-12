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Bakanın örnek gösterdiği Tekirdağ için korkutan harita

Bakanın örnek gösterdiği Tekirdağ için korkutan harita
Bakanın örnek gösterdiği Tekirdağ için korkutan harita

Tekirdağ’da HES kodu üzerinde gösterilen korona virüs yoğunluk haritası kırmızıya büründü. Üç ay arasındaki farka bakan vatandaşlar hayretler içerisinde kalıyor.

Çin'den yayılan korona virüs salgını bütün dünyaya korku salmaya devam ediyor. Son günlerde ülke genelinde korona virüs salgını vaka sayıları artış gösteriyor. Daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın korona virüs vaka sayısı ve salgınla mücadele konusunda örnek il gösterdiği Tekirdağ'da son bir ayda korona vaka sayıları oldukça arttı. Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinde üç ay öncesine kadar beyaz ve hafif şekilde mavi olan Tekirdağ kırmızıya büründü. Hayat Eve Sığar uygulamasından alınan iki ayrı aya ait korona virüs yoğunluk haritası arasındaki farka bakan vatandaşlar hayretler içerisinde kalıyor. Üç ay öncesine kadar örnek il gösterilen Tekirdağ da son zamanlarda riskli il durumuna geldi.

Halil Dağ

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