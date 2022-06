Bakanlar Varank ve Kasapoğlu 'Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği' açılışına katıldı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Roma İmparatorluğu'nun doğuda son garnizonu olan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm bakanlıklarının himayesinde bu yıl ikincisi yapılan ‘Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği' düzenlenen programla başladı. Bakan Varank ve Kasapoğlu'na, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, 56 şehirden yerli ve yabancı katılımcılar ile 7 büyükelçi, davetliler ve kayıtları yapılan katılımcılar katıldı.

Konuşma yapan katılımcılardan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tarih ve bilimin yıldızlarla buluştuğu bir mekanda olduklarını hatırlattı. Türkiye'de bugün gökyüzü gözleminin en iyi yapıldığı 10 destinasyondan bir tanesinde olduklarını anımsatan Bakan Kasapoğlu, “2020 yılında Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan 3 bin yıllık tarihiyle Zerzevan Kalesi medeniyet ve kültür hazinemizin en nadide örneklerinden biridir. Bir dönem burası bilimin başkenti. Kale içinde yapılan kazılarda keşif edilen, dünyanın en iyi korunan Mitras Tapınağı'nın ise, tarihte önemli astronotlara ev sahipliği yaptığı biliniyor. Tarihte tüm gezegenleri ve yıldızları kontrol eden Güneş Tanrısına verilen isim. Binlerce yıl önce insanlar inançları gereği gökyüzüne baktılar ve yeni keşifler yaptılar. Sonrasında yine aynı topraklarda Türk ve İslam alimlerinin çalışmalarıyla El Fergani, El Sufi, El Biruni, El Cezeri'ler, Ali Kuşçu'lar, tarihte güçlü bir şekilde yerlerini aldılar. Adını sayamadığımız binlerce bilim insanımızın asırlar öncesinde yaptığı çalışmalar bugünün gündemi olan uzay çağının ilk basamaklarıydı. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak inovasyon, bilişim, girişimcilik ve teknolojinin her basamağında sizlere güç verecek, sizlere yeni imkanlar sağlayacak çalışmalara hep birlikte imza atıyoruz” dedi.

“En genç katılımcı 1 yaşında, en büyük katılımcı ise 65 yaşında”

81 ilin tamamında sayıları her geçen gün artan, şu an itibariyle 407 gençlik merkezi olduğunu bildiren Bakan Kasapoğlu, “322 genç ofisimiz gençlerimizin akademik, teknolojik, bilimsel, kültürel, sportif ve sosyal gelişimi destekleyen, gençlerimizi her alanda daha güçlü kılmaya, daha donanımlı kılmaya yönelik eğitimleri, atölye çalışmalarını, projeleri ve programları hayata geçirmeye ve milyonlarca gencimizde bu imkanlardan hamdolsun ki, dolu dolu faydalanıyorlar. İstiyoruz ki, gençlerimiz rüya sınırlarını aşarak uzayı keşfetmelerini ve gökyüzüne adlarını yazdırmalarını istiyoruz. İstiyoruz ki, uzay alanında nitelikli insan kaynağımız daha da güçlensin, milli uzay programına gençlerimiz daha güçlü şekilde katılsınlar. Gayretimiz bunun için. Zerzevan Kalesi Gökyüzü Gözlem Etkinliğini astronomi ve uzay bilimleri alanında bilimsel farkındalığı artırmak ve kişisel gelişime katkı sağlamak için birlikte hayata geçirdik. Önümüzdeki üç boyunca gençlerimiz bir yandan gökyüzünü izleyecekler, bir yandan çeşitli bilim dallarında eğitimler, seminerler, yarışmalarla kendilerini geliştirecekler. 81 ilimizden katılımcılar var. En genç katılımcı 1 yaşında, en büyük katılımcı ise 65 yaşında. Gençlere umutsuzluk aşılamaya çalışanlara inat, tertemiz, pırıl pırıl bu coğrafyanın gönlü zengin ve tertemiz pırıl pırıl gençlerini bilim ile sanatla, eğitimle, sporla, daha güçlü yarınlara tıpkı bugün olduğu gibi el ele vererek hazırlamaya ve bu yolu birlikte yürümeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Başvuranların sayısı yaklaşık 7 bin kişiyi buldu”

Sanayi ve Teknoloji Başkanı Mustafa Varank, Zerzevan Kalesi'nin 3 bin yıllık tarihe sahip, mimari, estetik, sembolik ve birçok özelliği sebebiyle değerli bir miras olduğunu söyledi. Varank, "Kalenin içerisinde yer alan Mithras Tapınağı'nın gökbilimi açısından özel bir yeri var. Bu tapınak tarih boyunca önemli astronomlara ev sahipliği yaptı. Zerzevan Kalesi'nin bulunduğu bu mekan gökyüzünün izlenebildiği en iyi yerler arasında gösteriliyor. Astronomi için bu eşsiz mekan, kardeşlik şehri, medeniyetlerin buluşma noktası Diyarbakır'da yer alıyor. Daha gözlerini yeni açmış bir yaşındaki bebeğimiz için de, 86 yaşındaki güzel yürekli amcamız için de başvuru yapıldı. Başvuranların sayısı yaklaşık 7 bin kişiyi buldu. Çok değil bundan daha iki üç yıl önce sadece 300-400 katılımcının yer aldığı gözlem etkinliklerinde şimdi binlerce misafir ağırlıyoruz. Etkinlikte, profesyonel ve amatör astronomlar gökyüzünü inceleme fırsatı bulacak. Dünyanın en iyi korunan Mithras Tapınağı'nda binlerce yıl önce gerçekleştirilen astronomi çalışmaları hakkında sunumlar yapılacak. Seminerler, yarışmalar, gökbilim ile ilgili birçok atölye ve etkinlik düzenlenecek. Gündüz programında, özel filtreli teleskoplar ile Güneş gözlemi yapılacak. Gece boyunca uzmanlar gökyüzünü ve takımyıldızları tanıtacak. Çok sayıda teleskop ile gezegenlerin, yakın bulutsuların, yıldız kümelerinin ve derin uzay cisimlerinin gözlemleri yapılacak" şeklinde konuştu. Program, gece boyunca gökyüzünün izlenilmesi, müzik dinletisi ve çeşitli etkinlikleri sürecek.

Rıdvan Kılıç - Murat Başal