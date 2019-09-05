Bakanlara Meclis nöbeti

Temmuz ayında bir yılını dolduran Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin aksayan yönlerinin belirlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay koordinasyonunda yapılan çalışmalar tamamlandı. Oktay, AK Parti'nin pazartesi günü yapılan MYK toplantısında çalışmaları uzun bir sunumla anlattı. Sunum öncesinde MYK üyelerine sistemin işleyişi ve bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili üç büyük kitap ve bir de kitapçık dağıtıldı.



Sistemin eksikliklerin tespit edilmesi için anket yapıldı. Vatandaşa sistemin aksayan yönlerinin neler olduğu ve şikâyetleri soruldu. Aynı anket bürokraside de tekrarlandı. Yapılan çalışmalarda, verimliliğin düştüğü, bürokrasinin artma eğilimde olduğu ve tabandan gelen problemlerin çözümünden uzaklaşıldığı gibi başlıklar tespit edildi. Bu çalışmalar sırasında bakanlıklarda resmi veriler de incelendi. CİMER'e gelen talep ve şikâyetler kategorilerine göre ayrılarak tarandı ve bu konuda bir veri tabanı oluşturuldu. Sistemle ilgili sadece olumsuzluklar değil, olumlu bulunan alanlarla ilgili de rapor hazırlandı.

TAŞRADA UYUM DAHA HIZLI

Çözüm önerileri arasında bakanların her hafta Meclis'te nöbet tutması, komisyon toplantılarına mutlaka katılması gibi başlıklar da yer alıyor. Ayrıca bakan yardımcılarının yetkilerinin artırılması ve bakanlıklar arasında koordinasyonu sağlayacak sorumlu bir bakan yardımcısının görevlendirilmesi formülü tartışılıyor. Bunun yanı sıra, yasa yapma sürecine parti grubu ve milletvekillerinin daha fazla katılması ve milletvekillerinden gelen önerilerin dikkate alınması da gündeme gelen diğer başlıklar.

Yeni sistemle ilgili yapılan ankette, yaşanan aksaklıkların yüzde 80'inin yasal ya da anayasal eksikliklerden değil, uygulamadan kaynaklandığı tespiti yapıldı. Ayrıca, taşra teşkilatlarının yeni sisteme daha kolay adapte olduğu, merkezi yönetimde ise problem yaşandığı, verimliliğin düştüğü, imza ve karar süreçlerinin ise daha da yavaşladığı belirtildi. Toplantıda bazı MYK üyelerinin, çalışmada daha çok yasama ve yürütme ayağına odaklanıldığı ancak yargı ayağının eksik kaldığını gündeme getirerek, yargıda yaşanan sorunların da kendilerine mal edildiğini bu nedenle sistemin yargı yönünün de ele alınması gerektiğini söylediği öğrenildi.

Çalışma Ekim başında duyurulacak

Yeni sistemin revizyonunu içeren hazırlıklar, ekim ayının başında kamuoyuna açıklanacak ve yasama, hükûmet, Cumhurbaşkanlığı bağlamında yapılacak düzenlemeler listeler hâlinde duyurulacak. Öte yandan, kamuoyuyla paylaşılmak üzere bir mini kitapçık hazırlandığı, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitapçığın içe-riğinin dar tutulduğunu belirterek, daha geniş bir kitapçık hazırlanmasını istediği öğrenildi.

Türkiye Gazetesi