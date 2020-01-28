Bakanlardan deprem bölgesinde önemli açıklamalar

İçişleri, Sağlık,Çevre ve Spor Bakanı Elazığ'da son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yıkılan 58 binanın kira yardımı bugün hesaplarında olacak. Eşyasını alamayana 30 bin TL yardım verilecek. Yardım yapan vatandaşlarımızdan eski giysi gönderilmemesini istirham ediyoruz. Onları vermiyoruz, veremeyiz. Isıtıcı, battaniye göndermek isteyen varsa başımızın üzeridir.

Koli içinde gıda göndermek isteyen varsa da başımızın üzeridir. Onun dışındaki her şeyi biz karşılıyoruz.Yardım yapan vatandaşlarımızdan eski giysi gönderilmemesini istirham ediyoruz. Onları vermiyoruz, veremeyiz. Isıtıcı, battaniye göndermek isteyen varsa başımızın üzeridir. Koli içinde gıda göndermek isteyen varsa da başımızın üzeridir. Onun dışındaki her şeyi biz karşılıyoruz. Elazığ içinde şimdiye kadar 10 bin çadır kurduk. Köylerimize 30 bin ton kömür yardımı yapıyoruz.

SURİYELİ MAHMUD VE AİLESİ İÇİN VATANDAŞLIK İŞLEMLERİ BAŞLADI

Suriyeli vatandaşımız Mahmud ve ailesi için de vatandaşlık işlemleri başladı."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise şunları söyledi:

"Hastanelerde 70 yaralı var, 9'u yoğun bakımda. Yoğun bakımdaki hastalar arasında durumu kritik olan yok." Taburcu edilen hastaların evde bakım hizmeti sürüyor."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ise şöyle:

Arama kurtarma faaliyetlerimiz sona erdi. Hayatını tehlikeye atarak çalışan tüm ekiplerimize şükranlarımızı sunuyorum. 1000 kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarını sürdürüyoruz. Dün itibariyle yıkım çalışmalarına başladık. İçinden eşya alabileceklerimiz var alamayacak durumda olan binalarımız var.

ELAZIĞ'DA 58 MALATYA'DA 315 YIKIK BİNA TESPİT EDİLDİ

Elazığ merkez, Sivrice ve Maden'de 428, Malatya Battalgazi, Doğanyol, Kale, Pötürge ve Yeşilyurt'ta 2 bin 424 ağır hasarlı binamız var. İki enkazımızın olduğu birincisi Sürsürü Mahallesi. Burada 10 bin 242 metrekarelik alanda 10 blokta toplam 200 daire yapacağız. Elazığ'da 58, Malatya'da 315 yıkık bina tespit edildi. Mustafa Paşa'da 300 konut projelendiriyoruz.

Elazığ Yemişlik'te toplam 10 bin konutluk yeni bir uydu kent inşasını gerçekleştireceğiz. Yıkılan köylerde tarım köy uygulaması yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları ise şöyle;

Bu tür zor durumlarda milletimizin devletimizin ne kadar güçlü olduğunu tekrar görmüş olduk. Rabbim bundan sonra bizlere böyle acılar yaşatmasın. Ortaya konulan kardeşlik tablosu pek çok millet için örnek teşkil edecek bir tablodur. Spor camiamızın selamlarını getirdik.