Bakanlardan Gaziantep'teki kazaya başsağlığı mesajları

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Başka bir göreve giderken kazayı görüp, yaralılara yardım eden İhlas Haber Ajansı çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver de hayatını kaybetti. Bakanlar Gaziantep'te yaşanan kazada 2 muhabirimiz ve vefat edenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Başımız sağ olsun. Gaziantep Nizip Otoyolunda kazaya müdahale eden 112 Sağlık, İtfaiye ve polis ekiplerine çarpan otobüsün yan yatması sonucu ilk belirlemelere göre; 2 Sağlık Görevlisi, 2 İHA Muhabiri, 3 İtfaiyeci, 8 yolcu olmak üzere toplam 15 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Valimiz, Emniyet Müdürümüz kaza yerindeler. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'dan, 2 İHA çalışanının vefat ettiği kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Bakan Kurum, mesajında “Gaziantep-Nizip kara yolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İtfaiye teşkilatımızın, sağlıkçılarımızın, basın camiamızın, milletimizin başı sağ olsun. Yaralılara acil şifalar niyaz ediyorum” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den başsağlığı mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Gaziantep'te meydana gelen kazada hayatını yitiren 3'ü itfaiye, 2'si sağlık ve 2'si basın mensubumuz olmak üzere 15 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Hastanede tedavi gören yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den başsağlığı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati :"Gaziantep-Nizip otoyolunda yaşanan elim trafik kazası hepimizi büyük bir üzüntüye sevk etmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Gaziantep-Nizip otoyolunda gerçekleşen elim kazada kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Başımız sağolsun" dedi.





