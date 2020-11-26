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Bakanların iş dünyası ile yapacağı görüşmeleri yarın başlıyor

Bakanların iş dünyası ile yapacağı görüşmeleri yarın başlıyor
Bakanların iş dünyası ile yapacağı görüşmeleri yarın başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün iş dünyası ile yapacağı görüşmeler yarın başlıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün iş dünyası ile yapacağı görüşmeler yarın başlıyor. Her iki Bakan da yarın 09.30'da TÜSİAD yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelecek. Cumartesi Günü ise TOBB ile görüşme gerçekleştirilecek. TOBB ile yapılacak görüşmeye Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katılacak. Dolmabahçe'de yapılacak olan görüşmeler basına kapalı olacak. Toplantılar ilerleyen günlerde iş dünyasının diğer temsilcileri ve STK'lar ile devam edecek.

Musa Erdoğan
 

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