Bakanlık açıkladı: Yeni safhaya geçildi! Komandolar sahaya indi

Milli Savunma Bakanlığında gerçekleştirilen basın bilgilendirme toplantısında hazırlanan bilgi notunu MSB Cari İşlem Şube Müdürü Muharebe Albay Tamer Zincir okudu.

“Pençe-2 operasyonunda toplamda 82 terörist etkisiz hale getirildi”

Toplantıda, Hakurk bölgesinde başlatılan ve 12 Temmuz tarihinde genişletilerek Pençe-2 ismini alan ve planlandığı şekilde devam eden operasyonda toplamda 82 teröristin etkisiz hale getirildiği, 287 mağara, sığınak, depo ve barınağın içerisinde 74 adet çeşitli cins ve çapta silah ve bu silahlara ait 40 bin 438 adet mühimmat ile 229 adet mayın, EYP ve EYP yapımında kullanılan 206 adet tüp ele geçirildiği aktarıldı.

“Pençe-3 Harekatında toplamda 29 terörist etkisiz hale getirildi”

Sinat Haftanin bölgesinde 23 Ağustos tarihinde başlatılan Pençe-3 Harekatındaki gelişmeler hakkında bilgiler veren Albay Zincir, operasyonda 29 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 28 mağara, sığınak, depo ve barınak içerisinde 21 adet çeşitli cins ve çapta mühimmat ele geçirildiğini, 60 adet mayın ve EYP'nin tespit edilerek imha edildiğini bildirdi.

“Pençe-3 Harekatı 13 Eylül'den itibaren bölgenin doğusuna doğru 60 kilometrekarelik bir alana doğru genişletildi”

Ayrıca, Pençe-3 Harekatının başarıyla devam ettiğini belirten Albay Zincir, 13 Eylül tarihinden itibaren Pençe-3 operasyonunun doğu istikametine 60 kilometrekarelik bir alana doğru genişletildiğini belirtti.

“TSK ve MİT'in ortak operasyonlarıyla Irak'ın kuzeyinde sözde yöneticiler teker teker etkisiz hale getirildi”

Öte yandan, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyinde Zap, Avaşin, Basyan, Gara, Metine ve Kandil bölgelerinin hava harekatları ve kara ateş destek vasıtalarıyla birçok kez vurulduğunu kaydeden Albay Tamer Zincir, özellikle Milli İstihbarat Teşkilatıyla koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda örgütün sözde yöneticilerinin teker teker etkisiz hale getirildiğini vurguladı.

“Son 4 aylık süre içerisinde 417 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi”

Pençe Harekatı'nın başladığı tarihten bugüne kadar Irak'ın kuzeyinde 417 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini söyleyen Zincir, bu teröristlerin 111'inin Pençe Harekatı kapsamında etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Bilgilendirmenin ardından, askeri kaynaklar basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Askeri kaynaklar, Pençe-3 Harekatı'nın genişletilmesi konusunda, “Yeni bir safhaya geçildi. Yeni komando birliklerimiz sahaya indirildi. Doğuya doğru genişletilen harekat bölgesinin özelliği teröristlerin yoğun bir şekilde kış döneminde kış tertiplenmesi olarak ifade ettiğimiz tertiplenmeye geçeceği bölge” diye konuştu.

“Teröristlerin kış tertiplenmesinin önlenmesi için yeni safhaya geçildi”

Teröristlerin kış tertiplenmesinin engellenmesi için söz konusu bölgenin kontrol altına alınmasına devam edildiğini belirten askeri kaynaklar, “Teröristlerin kış tertiplenmesinin önlenmesi için yeni safhaya geçildi” ifadesini kullandı.

Pençe Harekatları kapsamında 370 kilometrelik alanda operasyonların sürdüğünü kaydeden kaynaklar, operasyonlarla hudut emniyetinin ileriden sağlandığının altını çizdi.

“İhtiyaç duyduğumuz takdirde her türlü operasyonu her türlü bölgede icra edebiliriz”

Kandil bölgesine de bir harekat olup olmayacağına yönelik soruya ise kaynaklar, “İhtiyaç duyduğumuz takdirde her türlü operasyonu her türlü bölgede icra edebiliriz” şeklinde konuştu.

Mevlüt Hasgül

