Bakanlık açıklama yapınca Musullu'da satışlar tavan yaptı

Ülke genelinde gıda ürünlerine yönelik yapılan denetimlerin ardından özellikle et ve et ürünlerinde halk sağlığına yönelik hileli gıdalar listesinde ilk sıralarda yer alınca sağlıklı, temiz ürün isteyen vatandaşlar çareyi Musullu et kıyma makinelerinde buldu.

Yetkililerin sağlıksız, içine ne katıldığı belli olmayan ürünlere karşı vatandaşları uyarmasının ardından et ve et ürünlerini evde hazırlamak isteyen vatandaşlar, Musullu et kıyma makineleri ile bu sıkıntılarına çözüm buldu. Sektörünün en güçlü markası olan Musullu Et Kıyma makinesi de daha sağlıklı et ve sucuk isteyen vatandaşın tercihi olurken, ülke genelinde satışlar tavan yaptı.

Sağlık için Musullu et Kıyma makinesi

Vatandaşlar, sucuğu dışarıdan almak yerine Musullu et kıyma makinesi ile evlerinde kendi sucuklarını kendileri yapabiliyor. Yerli ve milli misyonu ile yola çıkan, elektronik cihazlardan küçük ev aletlerine kadar birçok ürünle markalaşma çalışmalarına hız veren Musullu, et kıyma makinesi ile de rakiplerine fark atıyor.

Hem yerli hem de milli bir marka olan Musullu, 2018 yılında da en çok rağbet gören et makinesi ödülüne layık görülmüştü.