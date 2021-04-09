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Bakanlık Covid-19 aşısı sonrasında oluşabilecek yan etkileri paylaştı

Bakanlık Covid-19 aşısı sonrasında oluşabilecek yan etkileri paylaştı
Bakanlık Covid-19 aşısı sonrasında oluşabilecek yan etkileri paylaştı

Sağlık Bakanlığının Covid-19 ile mücadele kapsamında başlattığı aşılama programında şu ana kadar 18 milyonun üzerinde aşı uygulandı. Bakanlık, bilgilendirme sayfasından oluşabilecek yan etkiler ve sonrasında izlenmesi gereken yol haritasını paylaştı.

Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu üzerinden vatandaşlar bilgilendirilmeye devam ediliyor. Platformda, uygulanan Covid-19 aşıları ile ilgili oluşabilecek yan etkiler hakkında da bilgiler yer alıyor.

Buna göre ise aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlar şöyle:

"- Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık: Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.) Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

- Yorgunluk: İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.

- Hafif ateş, titreme: İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

- Baş ağrısı: Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

- Kas/eklem ağrısı: İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

- Kusma, ishal: Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz."

Covid-19 aşısı uygulamasından sonra bunların dışında aşıyla ilişkili olabileceği düşünülen bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği belirtildi.

Utku Şimşek

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