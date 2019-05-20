Bakanlık duyurdu! PKK'ya ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.
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