İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakanlık duyurdu! PKK'ya ağır darbe

Bakanlık duyurdu! PKK'ya ağır darbe
Bakanlık duyurdu! PKK'ya ağır darbe

Irak’ın kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü hedefleri tam isabetle vuruldu.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi. 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

İzmir Köfte Tarifi

İzmir Köfte Tarifi haberimizde... Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.