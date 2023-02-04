Bakanlık harekete geçti! Sıfır otomobil satıcılarına araştırma ve inceleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sıfır kilometre araç satışlarında kayıt dışılık, stokçuluk ve haksız fiyat artışlarına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, bakanlık tarafından otomotiv sektörüyle ilgili son dönemde sıfır araçlarda stokçuluk yapıldığı, vergi mevzuatına aykırı hareket edildiği, elden tahsilat yapılarak vergi kayıp ve kaçağına yol açıldığına yönelik şikayetlerin ulaşıldığı bilgisi verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak kayıt dışılık, stokçuluk ve haksız fiyat artışları ile mücadele etme noktasında kararlı bir tutum içinde olunduğu vurgulanan açıklamada, bakanlık tarafından otomotiv sektöründe kayıt dışılık, stokçuluk ve haksız fiyat artışlarını önlemek amacıyla gerekli araştırma ve incelemeler başlatıldığı aktarıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi müfettişleri tarafından kayıt dışılık, stokçuluk ve haksız fiyat artışları ile mücadele etme noktasında İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere toplamda 39 ilde 13 distribütör, 256 bayi ve 260 bin araç satışına yönelik çalışmalara başlandığı kaydedilen açıklamada, 13 distribütör ve 256 bayinin satış işlemlerine ilişkin bilgi ve belge talep süreçlerinin tamamlandığı belirtildi.

Söz konusu çalışmalar kapsamında ayrıca bayilerden araç satın alan 25 bin alıcıya bilgi isteme yazıları gönderilerek, özellikle alıcıların bayilere elden para verip vermedikleri konusu araştırmaya konu edinildiği ifade edilen açıklamada, 39 ilde bulunan distribütörler, araç bayileri ve alıcılardan alınan bilgiler ışığında, otomotiv sektöründe arz ve talep dengesini bozanlar ve haksız fiyat artışına neden olanlar ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerekli bütün iş ve işlemlerin hızlı bir şekilde yerine getirilerek otomotiv sektöründeki dengesizliklerin ortadan kaldırılacağı ve vatandaşların mağduriyetine yol açanlara gerekli yaptırımların gecikmeksizin uygulanacağı paylaşıldı.

Mustafa Cenik

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