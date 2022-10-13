Bakanlık İlk Evim Arsa, İlk İş Yerim Projesi'nde bilinen 15 yanlışı ve doğrularını paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "İlk Evim İlk İşyerim Projesi"nin sosyal konut ayağından sonra Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle yapılacak "İlk Evim Arsa" ve "İlk İş Yerim" kampanyalarında yanlış bilinen 15 bilgi ve doğrularının paylaşıldığı bir açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, ev başvurusu yapanların arsa için başvuramadığı yanlış, ev başvurusu yapanların arsa ve iş yerine de başvurabildiği bilgisi doğru.

Arsa taksitleri memur maaşına göre artmayacak

Arsa taksitleri memur maaş artışına göre artmayacak, arsa taksitleri sabit ve faizsiz olacak. Arsada ödemeler, kura çekildikten hemen sonra başlamayacak. Doğrusu hak sahipliği kurası çekildikten sonra arsa belirleme kurası gerçekleşecek, bankayla sözleşme imzalandıktan sonra peşinatın yatırıldığı tarihten itibaren 1 yıl sonra taksitler ödenmeye başlayacak.

Arsa başvurularında aylık gelir durumu şartı bulunuyor

Arsa başvurusunda aylık gelir durumu şartı bulunmadığı bilgisi yanlış. İlk Evim Arsa Projesi'nde de aylık gelir durumu 16 bin liranın altında olması şartı aranıyor. İstanbul için ise gelir şartı 18 bin lira olarak açıklandı.

Arsa başvurularında kontenjan bulunmayacak, özel bir kontenjan ayrılmıyor. Aynı haneden eşlerin arsa ve iş yeri için başvuru yapabildiği bilgisi yanlış. Gençler hariç (18 yaşını doldurmuş) aynı haneden eşler başvuru yapamaz, yapması halinde tüm başvurular geçersiz sayılacak.

Evi olanlar arsaya başvuramıyor, iş yeri olanlar başvurabiliyor

Evi olan kişiler de arsaya başvuramıyor. Doğrusu arsa tahsis edilecek kimselerin kendisinin, eşinin ve ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması gerekiyor. İşyeri olan kimseler ise arsaya başvurabiliyor.

Hisseli konut, arsa ya da tarlası olanların İlk Evim Arsa Projesi'ne başvuramadığı bilgisi yanlış. Hisseli konut, arsa veya tarlası olanlar arsa başvurusu yapabilir. Apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması gerekiyor.

Arsalarda ev yapımına bir yıl içinde başlanmak zorunda

Arsa kurasında hak sahibi olanlar arsa tahsisinin ardından istediği zaman konutunu yapmaya başlayamıyor. Doğrusu müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması gerekiyor. Müşterek arsa için müracaat edenlerin tapu senedinin tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şart koşuldu.

2 yıl içinde ev yapımına başlamayana yaptırım var

2 yıl içinde arsaya ev yapılmamasının yaptırımı yok kanısı yanlış. İnşaat yapım süreleri ile ilgili şartlara uymayanlara tahsis edilen arsalar, hiçbir hüküm alınmasına gerek olmaksızın ödemiş olduğu bir bedel var ise ödemiş olduğu bedelin yüzde 10'u kesilerek kalan meblağ iade edilip ve tahsisi geri alınıyor.

Müstakil ev isteyenlere TOKİ, proje, mimari, mühendislik desteği verecek, ancak kendi projesini veya TOKİ'nin verdiği projeyi kullanarak evini kendi yapacak. Müşterek arsa alanlara yine TOKİ proje, mimari, mühendislik desteği verecek, çoğunluk sağlanarak bina yapımını talep edenlere de TOKİ yapım desteği sağlayacak.

Arsa tahsisi yapılan hak sahiplerine banka sözleşmesi akabinde ipotekli ve şerhli tapu tescilleri sağlanacak ve altyapı işlemleri tamamlandığında ise inşaat süreleri başlayacak. Kanun gereği 1. yılda inşaata başlanması ve inşaatın 2 yıl içinde tamamlanması ve borcun ödenmesi halinde ipotek ve şerh terkin edildikten sonra satışa engel bir durum kalmayacak.

İş yeri başvurusunda projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırda faaliyette bulunuyor olması gerekiyor.

İlk İş Yerim Projesi'ne başvurmak için ustalık belgesi, işyeri açma belgesi, ilgili oda kayıt belgesi veya vergi levhası, e-ticaret yapıldığına dair belgelerden herhangi birini gösterme şartı aranıyor. Ev ve arsaya başvuran iş yeri için de başvurabiliyor. Ev ve arsa çıkan hak sahibi ikisinden birini tercih etmek durumunda kalacak ancak ev ve işyeri ya da arsa ve işyerinden ikisi birden alınabilecek.

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