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Bakanlık paylaştı! İşte yeni askerlik sistemi

Bakanlık paylaştı! İşte yeni askerlik sistemi
Bakanlık paylaştı! İşte yeni askerlik sistemi

Milli Savunma Bakanlığı resmi sitesinden yeni askerlik sistemine dair detaylar paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinden yayınladığı şemaya göre askerlik görevini yapacak kişiler 1 ay temel eğitim yapacak ve 1 ay sonunda bedelliye ayrılacaklar. 1 ayın sonunda ise lise mezunu ve altı kişiler 5 ay kıtalarda görev yapacaklar. 6 aylık eğitimin ardından askerlere 'Kalmak ister misiniz?' diye sorulacak. Kabul edenlerle 6 aylık maaşlı sözleme yapılacak. Bu sürenin ardından da isteyenlerle değerlendirmeler sonrası sözleşmeli er veya uzman erbaş olabilecekler. Sözleşmeli er ve uzman erbaşları yine astsubaylığa da geçiş yapabilecekler.

Yedek subaylar ise 2 aylık temel ve sınıf eğitiminin ardından 10 ay maaşlı kıta görevi yapacaklar. Yine gerekli görülmesi ve istenilmesi halinde subay olarak göreve devam edebilecekler. 

İŞTE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NIN YAYINLADIĞI YENİ ASKERLİK SİSTEMİ;

 

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