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Bakanlık, PKK inlerinin imha görüntüsünü paylaştı

Bakanlık, PKK inlerinin imha görüntüsünü paylaştı
Bakanlık, PKK inlerinin imha görüntüsünü paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı kapsamında terör örgütü PKK’nın inlerinden iki tanesinin imha görüntüsünü paylaştı.

Bakanlık, PKK inlerinin imha görüntüsünü paylaştı - Tıkla İzle

Bakanlık sosyal medya hesabında, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında terör örgütü PKK'nın inlerinden iki tanesinin imha görüntüsüne yer verdi.  

ATAK helikopterleri Pençe Harekatı'nda hainlere göz açtırmıyor

 Milli Savunma Bakanlığı resmi hesabı Twitter üzerinden ATAK helikopterlerinin kahraman Mehmetçiğe gece operasyonunda destek verdiği ve hainlere göz açtırmadığı anlara ilişkin görüntüleri yayınladı. 

Bölgede görev yapan, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin gece görüşlü dürbününden çekildiği anlaşılan görüntülerde; arazide bulunan teröristlerin ATAK helikopterleri tarafından yoğun ateş altına alındığı anlar yer aldı. Görüntüler izleyenlerin göğüslerini kabartırken, Pençe Harekatına katılan Mehmetçik üstün gayret ve mücadeleyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik tehdit içeren her türlü terör örgütü ve unsurla mücadelesini sürdürüyor. 
 

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