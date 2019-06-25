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Bakanlıklardan art arda açıklama

Bakanlıklardan art arda açıklama
Bakanlıklardan art arda açıklama

Bakanlıklardan yapılan açıklamaya göre toplam 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğunu ve 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: "Hakkari Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bugün gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir. Böylelikle, iç güvenlik operasyonları kapsamında, bugün düzenlenen operasyonlarda Diyarbakır'da 2, Hakkari'de 4, Tunceli'de 1 olmak üzere toplam 7 terörist etkisiz hale getirildi."

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