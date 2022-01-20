Bakasetas: “Yanlış gidebilecek her şey yanlış gitti”

Trabzonspor sahasında ağırladığı Giresunspor ile 1-1 berabere kalırken karşılaşmanın uzatma anlarında Bakasetas kazanılan penaltıdan faydalanamamış tekrarlanan penaltıyı da kaçırmıştı.

Bakasetas, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu o günlerden biriydi. Yanlış gidebilecek her şey yanlış gitti. Ve sonra o uykusuz oyun sonrası gecelerinden biri. Hayal kırıklığınızı tamamen anlıyorum ve desteğiniz için içtenlikle teşekkür ederim. Sorumluluklar için adım atmaktan asla vazgeçmeyeceğime söz verebilirim. Hem iyi hem de kötü anlarda.öNe olursa olsun takım olarak savaşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Gökmen Şahin