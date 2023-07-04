Baki Kabristanı'na ziyaretçi akını

Peygamber Efendimizin Medine-i Münevvere'ye hicretinden önce Gargat ağaçlarıyla kaplı olan Mescid-i Nebevi yanındaki alan, temizlenerek kabristan hâline getirildi. İlk olarak muhacir sahabelerden Hazreti Osman bin Maz'un defnedildiği Cennetü'l Baki Kabristanı'nda, 10 bin civarında Sahabe-i Kiram medfun bulunuyor. Halen Medine'de vefat edenlerin defnedildiği Cennet'ül Baki Kabristanı'nda Osmanlı dönemine kadar, birçok önemli şahsiyetin türbeleri de yer alıyordu. Ancak günümüzde mezar taşlarında isim bile olmayan mezarlıkta 3'üncü Halife Hazreti Osman Zinnureyn de medfun bulunuyor. Ancak bu sene hacıların Osman Efendimizin kabrine kadar gitmelerine müsaade edilmiyor. Kabrin yanına askerlerin engellemesiyle yaklaşamayanlar ancak uzaktan Fatiha okuyabiliyor.

Efendimizin zevceleri Hazreti Aişe, Hafsa, Sevde, Zeynep binti Cahş, Ümmü Habibe, Seleme, Cevriye, Zeynep ve Safiye Validelerimiz, kızları Ümmü Gülsüm, Rukiyye, Zeynep ve oğlu İbrahim'in mezarlarının da kabristandaki yerleri biliniyor. Hazreti Abbas, Hazreti Fatıma, Caferi Sadık, Muhammed Bakır, Zeynel Abidin, İmam Hasan, İmam Malik, Nafi, Efendimizin Halaları Safiyye, Atike, Ümmül Benim ve Uhut ile Harra Şehitleri de mezarlıkta bulunuyorlar. Efendimizin sütannesi Halime, Süfyan bin Haris, Saad bin Muaz, Ebu Said El Hudri gibi önemli şahsiyetlerin kabirlerinin yeri de biliniyor.

Sabah ve ikindi namazından sonra ziyarete açılan Cennetü'l Baki Kabristanı'na bütün hacılar ziyarette bulunuyorlar. Suudi görevliler kabristanda hacıların el açıp dua etmelerine de mani oluyorlar.

İrfan Altıkardeş

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