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'Bakım evinde rahat edemem' diye 7 aydır arazide yaşıyor

'Bakım evinde rahat edemem' diye 7 aydır arazide yaşıyor
'Bakım evinde rahat edemem' diye 7 aydır arazide yaşıyor

Kayseri'de, Kaymakamlığın bakım evine yerleştirme talebini 'Rahat edemem' diye geri çeviren 59 yaşındaki Metin Gürcan, 7 aydır arazide yatıp kalkıyor.

'Bakım evinde rahat edemem' diye 7 aydır arazide yaşıyor - Tıkla İzle

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Aygözme Mahallesi'nde bulunan boş arazide yaşayan 59 yaşındaki Metin Gürcan'a mahalle muhtarı Tayfur Şafak sahip çıktı. Yaklaşık 7 aydır arazide kilim, battaniye ve giyecek eşyaları ile kalan Metin Gürcan, Develi Kaymakamlığı'nın bakım evine yerleştirme talebini 'rahat edemem' diyerek geri çevirdi. 

Arazide kaldığı süre içinde kendisine mahalle muhtarı Tayfur Şafak'ın yiyecek ve içecek getirdiğini ifade eden Metin Gürcan, "Gece soğuk olduğu için burada yatmak biraz zor oluyor. Sabaha kadar ateş yakıp çay demleyerek zaman geçiriyorum. Ama hava sıcak olduğunda hiç bir sıkıntım olmuyor" dedi.
Mahalle muhtarı Tayfur Şafak ise, Metin Gürcan'ın 15 yıl Tayland'da kaldığını, yaklaşık 5 yıl İstabul'da inşaatlarda çalıştığını belirterek, "Kendisi küçük bir oda veya ev istiyor. İçinde elektriği sobası olan bir yer. Onun haricinde günlük 20-25 TL kazanabileceği bir iş istiyor. Geçimini bu şekilde sağlayabileceğini söylüyor. Kendisi şu anda sadece kışı geçirebileceği küçük sobalı bir yer istiyor" diye konuştu.  

Mahmut Kılınç
 

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