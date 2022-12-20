Bakırköy Ata Spor Kulübü'nden İHA'ya iki ödül



Bakırköy Ata Spor Kulübü tarafından yapılan ve Bakırköy Belediyesi'nin desteklediği 'Sporun Enleri 2022' töreni İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi. Törende 2022 yılında Türk sporuna katkı sağlayanlara, ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarı elde eden sporculara, antrenörlere ve yöneticilere ödüller verildi. Törende spor müsabakalarında görev alan basın mensupları da unutulmadı.

Törene Eski Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya, Galatasaray Spor Kulübü eski Başkanı Adnan Polat, FIFA kokartlı eski hakem Cüneyt Çakır, TJK Yönetim Kurulu Üyesi Gülnur Gülerce, Teknik Direktör Yılmaz Vural, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör, Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke katıldı.

Öte yandan Mehmet Topal ve Rıza Kayaalp törene video mesaj göndererek katılım sağladı ve teşekkür etti.

Murat Başesgioğlu: “Bakırköy Ata Spor Kulübü gerçekten sıra dışı bir kulübümüz”

Ödül töreni öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eski Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, “Bakırköy Ata Spor Kulübü gerçekten sıra dışı bir kulübümüz. Su sporları gibi çok zorlu branşlarda hem milli takıma oyuncu kazandıran hem de dünya şampiyonalarında ülkemizi gururla temsil eden sporcular çıkardılar. Bunu çok zorlu şartlarda yaptıklarını da biliyorum. Kulüp yönetimini yürekten tebrik ediyorum. İnşallah bundan sora da bu başarılar devam edecektir. Büyük şehirlerde spor kulüpleri bir sığınaktır. Her türlü kötülüğün kol gezdiği bu devirlerde kötülüklerden koruyacak, ruh ve beden sağlığını sağlayacak limanlardır. Sayılarının artması gerekiyor. Yerel yönetimin çok büyük destek olması lazım” diye konuştu.

Sait Babaoğlu: “Bakırköy Ata Spor Kulübü yeri geldi imkansızlıklardan başarı çıkardı”

Bakırköy Ata Spor Kulübü Kurucu Başkanı Sait Babaoğlu, duygularını şu cümlelerle aktardı:

“Ömrünü spora adamış biri olarak yaşanabilecek heyecanlardan birini yaşıyorum. Türk sporunun birçok aşamasında görev alma onuru yaşadım ama bu, bunların hepsinin taçlandırılmasıydı. Bakırköy Ata Spor Kulübü yeri geldi imkansızlıklardan başarı çıkardı. Geçtiğimiz günlerde 2023 yılındaki hedefiniz ne diye sordum. ‘2023 Cumhuriyetimizin 100. Yılı. Biz Atatürk'ün ismini taşıyan bir kulübüz ve hedefimiz sadece altın madalya değil, kürsüye en az 2 tane Türk bayrağı çektirerek İstiklal Marşı'nı söyletmek istiyoruz' dediler. Bu sadece ülkemiz için değil, dünyada ilk olacak başarı. Allah onların yollarını açık etsinler. Bir günde 15-16 kilometre yüzerek hazırlanıyor çocuklarımız. Bisiklete binmiyorlar, koşmuyorlar, yüzüyorlar. Şu anda 3 kız, 3 erkek sporcu dünya şampiyonasında yüzüyor. En'e giden yola destek vermek adına çıktık yola. Buradaki amacımız sadece en değildi. Bu sene vefa içerikli olmalıydı. Türk sporuna adını altın harflerle kazımış insanlarımız var. Bize katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.”

Ahmet Murat Bülbül: “Cumhuriyet'in 100. yılında 3 kürsü hedefi koyuyorum”

Bakırköy Ata Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül de 2017 yılında başkanlık görevine geldiğini hatırlatarak, “O kadar güzel bir kulüp kurulmuş ki biz sadece koltukta şoförlük yaptık. Belediyenin çok destekleri oldu. Velilerimize ayrı teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı. Günde 15-16 km yüzmek beni düşünürken yoruyor. Ben Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 3 kürsü hedefi koyuyorum” dedi.

Yılın Spor İnsanı ödülü; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun olurken, Vefa Ödülü; Murat Başesgioğlu'na, Yaşam Boyu Onur Ödülü; Aziz Yıldırım'a, Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü; Adnan Polat'a, Erkek Sporcusu Ödülü; Rıza Kayaalp'e, Kadın Sporcusu Ödülü; Buse Naz Çakıroğlu'na, Çıkış Yapan Kadın Sporcu Ödülü; Seren Ay Çetin'e, Özkan Sümer Özel Ödülü; Ahmet Ağaoğlu'na, Süleyman Seba Özel Ödülü; Rasim Kara'ya, Halit Kıvanç Özel Ödülü; İlker Yasin'e takdim edildi.

Ata Spor Kulübü'nün yaptığı ödül töreninde İhlas Haber Ajansı Spor Servisi de iki ödül aldı. ‘Yılın En İyi Spora Destek Veren Medya Mensubu' İHA muhabiri Uygar Aydın, 'Yılın En İyi Foto Muhabiri' de İHA foto muhabiri Samet Yalçın oldu.

Sporun Enleri 2022 töreninde ödül alan isimler şöyle:

Spor İnsanı Ödülü: Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Vefa Ödülü: Murat Başesgioğlu

Spor İnsanı Ödülü: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek

Spor İnsanı Ödülü: Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç Dr. Lütfü Savaş

Yaşam Boyu Onur Ödülü: Aziz Yıldırım

Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü: Adnan Polat

Türk Futbolu Kariyer Ödülü: Mehmet Topal

Türk Futbol Hakemliğinde Kariyer Ödülü: Cüneyt Çakır

Futbol Takımı Ödülü: Ampute Millî Futbol Takımı

Teknik Direktörü Ödülü: Osman Çakmak

Kadın Futbol Takımı Teknik Direktör Ödülü: Necla Güngör

Sosyal Proje Ödülü: Türkiye Futbol Federasyonu TFF Fair Play / Adil Oyun Projesi

En İyi Kadın Basketbolcu Ödülü: Tuğce Canıtez

Basketbol Ümit Vaat Eden Sporcu Ödülü: Ecrin Mart

En İyi Voleybolcu Ödülü: Tijana Boskovic

Voleybol Takımı Ödülü: Halkbank Spor Kulübü (Erkek voleybol takımı)

Erkek Sporcusu Ödülü: Rıza Kayaalp

Kadın Sporcusu Ödülü: Buse Naz Çakıroğlu

En İyi Çıkış Yapan Kadın Sporcu Ödülü: Seren Ay Çetin

Paralimpik Sporcusu Ödülü: Koral Berkin Kutlu

Sporda En Başarılı Eğitim Kurumu Ödülü: Okyanus Koleji

Ümit Vaat Eden Sporcu Ödülü: Sude Fidan

Jüri Ödülü: Derin Toparlak

Jüri Ödülü: Canberk Babaoğlu

Jüri Ödülü: Türkiye Motosiklet Federasyonu

Jüri Ödülü: Türkiye Jokey Kulübü

Jüri Ödülü: Yılmaz Vural

Jüri Ödülü: İshak Akbay

Jüri Ödülü: Tayfun Taşdemir

Özkan Sümer Özel Ödülü: Ahmet Ağaoğlu

Süleyman Seba Özel Ödülü: Rasim Kara

En İyi Wellness & Spa Tesisleri Ödülü: Serdar Ergün

En İyi E-spor Tesisleri Ödülü: Yavuz Keleş

En İyi Yenilikçi Spor Tesis Üreticisi Ödülü: Elshan Rasulov

Halit Kıvanç Özel Ödülü: İlker Yasin

En İyi Spor Kanalı Ödülü: TRT Spor

En Renkli Spor Programı Ödülü: Hıncal Uluç ile Baş Başa-Ender Bilgin

En İyi Spor Programı Ödülü: Kırılma Anı - NTV Emek Ege

En İyi Spor Gazetesi Ödülü: Fanatik Gazetesi

En İyi Web Sayfası Ödülü: Milliyet-Skorer

En İyi Spor Muhabiri Ödülü: Devrim Zengi

En İyi Kadın Spor Muhabiri Ödülü: Nergis Aşkın

En İyi Spora Destek Veren Medya Mensubu Ödülü: İrfan Yirmibeş

En İyi Spora Destek Veren Medya Mensubu Ödülü: Mustafa Akın

En İyi Spora Destek Veren Medya Mensubu Ödülü: Emrah Oktay

En İyi Spora Destek Veren Medya Mensubu Ödülü: Uygar Aydın

En İyi Spora Destek Veren Medya Mensubu Ödülü: Ayhan Şensoy

En İyi Spora Destek Veren Medya Mensubu Ödülü: Murat Ağca

En İyi Spora Destek Veren Medya Mensubu Ödülü: Aybars Hünalp

En İyi Kameraman Ödülü: Ali Danaş

En İyi Foto Muhabiri Ödülü: Elif Öztürk

En İyi Foto Muhabiri Ödülü: Bahadır Beyarslan

En İyi Foto Muhabiri Ödülü: Raşit Ateş

En İyi Foto Muhabiri Ödülü: Adem Kabayel

En İyi Foto Muhabiri Ödülü: Samet Yalçın

En İyi Foto Muhabiri Ödülü: Mesut Işık

Uygar Aydın - Samet Yalçın



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